LaLiga EA Sports: Girona y Rayo Vallecano se enfrentan en el inicio del torneo

En la previa de Girona vs Rayo Vallecano, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 15 de agosto desde las 12:00 horas en el estadio Municipal de Montilivi.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Girona y Rayo inauguran el próximo viernes 15 de agosto, el campeonato de la Liga. El choque comenzará a las 12:00 horas y será en el estadio Municipal de Montilivi.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Rayo Vallecano se quedó con la victoria por 2 a 1.

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Villarreal: 24 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Sevilla: 30 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Celta: 14 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Athletic Bilbao: 25 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Barcelona: 31 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Osasuna: 14 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Rayo Vallecano, según país