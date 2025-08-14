Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Real Oviedo debuta en el campeonato ante Villarreal

Real Oviedo debuta en el campeonato ante Villarreal
Real Oviedo debuta en el campeonato ante Villarreal
Villarreal y Real Oviedo se enfrentan en el Estadio de la Cerámica, con el arbitraje de Alejandro Muñiz Ruiz. El duelo se jugará mañana desde las 14:30 horas.

En la nueva temporada de la Liga, Real Oviedo visita mañana a el Submarino amarillo. El partido por la primera jornada se jugará a las 14:30 horas en el Estadio de la Cerámica.

¿En qué jornada juega el clásico Villarreal?

El sorteo del fixture ha decidido que Villarreal y Valencia se encuentren en el derbi de la Comunitat durante la jornada 10.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Alejandro Muñiz Ruiz.


Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 2: vs Girona: 24 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Celta: 31 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 2: vs Real Madrid: 24 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Real Sociedad: 30 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Real Oviedo, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

Villarreal Real Oviedo LaLiga

