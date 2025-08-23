Últimas Noticias
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
LaLiga EA Sports: Villarreal se enfrenta ante la visita Girona por la fecha 2

Villarreal y Girona se enfrentan en el Estadio de la Cerámica. El duelo se jugará el domingo 24 de agosto desde las 12:30 horas.

El juego entre Villarreal y Girona se disputará el próximo domingo 24 de agosto por la fecha 2 de la Liga, a partir de las 12:30 horas en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Girona

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal ganó por 2-0 el juego pasado ante Real Oviedo.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó 1 a 3 ante Rayo Vallecano.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal lo ganó por 0 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona311003
2Rayo Vallecano311002
3Villarreal311002
4Getafe311002
17Girona01001-2

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Celta: 31 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Sevilla: 30 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Celta: 14 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Girona, según país
  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

Tags
Villarreal Girona LaLiga

