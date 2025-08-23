Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

LaLiga EA Sports: Valencia visita a Osasuna por la fecha 2

Valencia visita a Osasuna por la fecha 2
Valencia visita a Osasuna por la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Osasuna ante Valencia, a disputarse en el estadio el Sadar el domingo 24 de agosto desde las 10:00 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Osasuna recibirá a Valencia, en el marco de la fecha 2 de la Liga, el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 10:00 horas, en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Valencia

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Real Madrid.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Real Sociedad..

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el partido finalizó con un empate a 3.

El local se ubica en el décimo sexto puesto y no tiene puntos hasta ahora (1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona311003
2Rayo Vallecano311002
3Villarreal311002
10Valencia110100
16Osasuna01001-1

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Espanyol: 31 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 14 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Getafe: 29 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Valencia, según país
  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Osasuna Valencia LaLiga

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA