LaLiga EA Sports: Valencia visita a Osasuna por la fecha 2

La previa del choque de Osasuna ante Valencia, a disputarse en el estadio el Sadar el domingo 24 de agosto desde las 10:00 horas.

Osasuna recibirá a Valencia, en el marco de la fecha 2 de la Liga, el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 10:00 horas, en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Valencia

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Real Madrid.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Real Sociedad..

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el partido finalizó con un empate a 3.

El local se ubica en el décimo sexto puesto y no tiene puntos hasta ahora (1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 3 1 1 0 0 3 2 Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 3 Villarreal 3 1 1 0 0 2 10 Valencia 1 1 0 1 0 0 16 Osasuna 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 3: vs Espanyol: 31 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 14 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 3: vs Getafe: 29 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Valencia, según país