LaLiga EA Sports: Athletic Bilbao recibirá a Rayo Vallecano por la fecha 2

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano, que se enfrentarán en el estadio la Catedral mañana a las 12:30 horas.

Athletic Bilbao y Rayo Vallecano se medirán mañana a las 12:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 2 de la Liga y se disputará en el estadio la Catedral.

Así llegan Athletic Bilbao y Rayo Vallecano

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao derrotó por 3 a 2 a Sevilla en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Girona.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el sexto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 6 2 2 0 0 4 2 Betis 4 2 1 1 0 1 3 Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 4 Villarreal 3 1 1 0 0 2 6 Athletic Bilbao 3 1 1 0 0 1

