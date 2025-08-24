LaLiga EA Sports: Athletic Bilbao recibirá a Rayo Vallecano por la fecha 2

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano, que se enfrentarán en el estadio la Catedral mañana a las 12:30 horas.
Athletic Bilbao y Rayo Vallecano se medirán mañana a las 12:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 2 de la Liga y se disputará en el estadio la Catedral.
Así llegan Athletic Bilbao y Rayo Vallecano
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao derrotó por 3 a 2 a Sevilla en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Girona.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao resultó vencedor por 3 a 1.
El local está en el sexto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (1 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|Betis
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|3
|Rayo Vallecano
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|4
|Villarreal
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|6
|Athletic Bilbao
|3
|1
|1
|0
|0
|1
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 3: vs Betis: 31 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 3: vs Barcelona: 31 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Osasuna: 14 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Rayo Vallecano, según país
- Argentina: 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas