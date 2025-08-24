LaLiga EA Sports: Sevilla y Getafe se miden por el cierre de la fecha 2

Sevilla y Getafe se miden en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán mañana a las 14:30 horas.

Sevilla y Getafe se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Liga, a partir de las 14:30 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Getafe

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla no pudo ante Athletic Bilbao en el San Mamés.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció 2-0 a Celta en la fecha anterior.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue un empate por 0 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 6 2 2 0 0 4 2 Betis 4 2 1 1 0 1 3 Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 5 Getafe 3 1 1 0 0 2 16 Sevilla 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 3: vs Girona: 30 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Elche: 12 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 3: vs Valencia: 29 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Real Oviedo: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

