LaLiga EA Sports: Sevilla y Getafe se miden por el cierre de la fecha 2

Sevilla y Getafe se miden por el cierre de la fecha 2
Sevilla y Getafe se miden por el cierre de la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

Sevilla y Getafe se miden en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán mañana a las 14:30 horas.

Sevilla y Getafe se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Liga, a partir de las 14:30 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Getafe

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla no pudo ante Athletic Bilbao en el San Mamés.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció 2-0 a Celta en la fecha anterior.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue un empate por 0 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (1 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona622004
2Betis421101
3Rayo Vallecano311002
5Getafe311002
16Sevilla01001-1

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Girona: 30 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Elche: 12 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Valencia: 29 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Real Oviedo: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Getafe, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

