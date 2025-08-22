LaLiga EA Sports: Levante y Barcelona se encuentran en la fecha 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de Levante vs Barcelona. El duelo, a disputarse en el estadio Ciutat de València mañana, comenzará a las 14:30 horas y será dirigido por Alejandro Hernández Hernández.

Levante y Barcelona se enfrentan mañana, a partir de las 14:30 horas, en el estadio Ciutat de València. El partido corresponde a la fecha 2 de la Liga.

Así llegan Levante y Barcelona

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante cayó 1 a 2 ante Alavés en el Mendizorroza.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Mallorca.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Barcelona fue el ganador por 2 a 3.

El local está en el décimo cuarto puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (1 PG).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Alejandro Hernández Hernández.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 3 1 1 0 0 3 2 Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 3 Villarreal 3 1 1 0 0 2 4 Getafe 3 1 1 0 0 2 14 Levante 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 3: vs Elche: 29 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Betis: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 3: vs Rayo Vallecano: 31 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Barcelona, según país