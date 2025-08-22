Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

LaLiga EA Sports: Levante y Barcelona se encuentran en la fecha 2

Levante y Barcelona se encuentran en la fecha 2
Levante y Barcelona se encuentran en la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Levante vs Barcelona. El duelo, a disputarse en el estadio Ciutat de València mañana, comenzará a las 14:30 horas y será dirigido por Alejandro Hernández Hernández.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Levante y Barcelona se enfrentan mañana, a partir de las 14:30 horas, en el estadio Ciutat de València. El partido corresponde a la fecha 2 de la Liga.

Así llegan Levante y Barcelona

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante cayó 1 a 2 ante Alavés en el Mendizorroza.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Mallorca.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Barcelona fue el ganador por 2 a 3.

El local está en el décimo cuarto puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (1 PG).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Alejandro Hernández Hernández.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona311003
2Rayo Vallecano311002
3Villarreal311002
4Getafe311002
14Levante01001-1

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Elche: 29 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Betis: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Rayo Vallecano: 31 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Barcelona, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Levante Barcelona LaLiga

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA