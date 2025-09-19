LaLiga EA Sports: Villarreal se enfrenta ante la visita Osasuna por la fecha 5

Villarreal y Osasuna se enfrentan en el Estadio de la Cerámica. El duelo se jugará el sábado 20 de septiembre desde las 11:30 horas.

El juego entre Villarreal y Osasuna se disputará el próximo sábado 20 de septiembre por la fecha 5 de la Liga, a partir de las 11:30 horas en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Osasuna

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal busca levantarse de su derrota ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. En los duelos recientes, ha ganado 2 y empatado 1, con 8 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Osasuna derrotó 2-0 a Rayo Vallecano. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 3 goles y le marcaron 2 en su arco.

Si observamos la condición de local/visitante, los resultados de cada equipo difieren. Villarreal lleva puntaje perfecto en 2 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles. Osasuna muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal lo ganó por 4 a 2.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (2 PG - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 12 4 4 0 0 6 2 Barcelona 10 4 3 1 0 10 3 Espanyol 10 4 3 1 0 3 6 Villarreal 7 4 2 1 1 5 9 Osasuna 6 4 2 0 2 1

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Sevilla: 23 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Athletic Bilbao: 27 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Madrid: 4 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Betis: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Elche: 25 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Betis: 28 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Getafe: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlético de Madrid: 18 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

