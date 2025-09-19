Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

LaLiga EA Sports: Athletic Bilbao busca derrotar a Valencia para posicionarse en la cima del torneo

Athletic Bilbao busca derrotar a Valencia para posicionarse en la cima del torneo
Athletic Bilbao busca derrotar a Valencia para posicionarse en la cima del torneo
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Valencia vs Athletic Bilbao. El duelo, a disputarse en el estadio Mestalla mañana, comenzará a las 14:00 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan mañana, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Mestalla. El partido corresponde a la fecha 5 de la Liga.

Así llegan Valencia y Athletic Bilbao

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia cayó 0 a 6 ante Barcelona en el Camp Nou. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega a este encuentro con una derrota ante Alavés por 0 a 1.

Athletic Bilbao se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo quinto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (3 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
5Athletic Bilbao943012
15Valencia44112-4

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 6: vs Espanyol: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Real Oviedo: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Girona: 4 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Alavés: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 6: vs Girona: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Villarreal: 27 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Mallorca: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Elche: 19 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Athletic Bilbao, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Valencia Athletic Bilbao LaLiga

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA