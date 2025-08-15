Liga de Francia: Nice y Toulouse se disputan el primer juego del torneo

Toulouse se mide ante Nice en el estadio Le Grand Stade el sábado 16 de agosto a las 14:05 horas. El partido será supervisado por Thomas Leonard.
En la primera jornada de la Ligue 1, el duelo entre Nice y Toulouse se jugará el próximo sábado 16 de agosto, desde las 14:05 horas, en el estadio Le Grand Stade.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó en empate a 1.
Thomas Leonard es el árbitro designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 2: vs Auxerre: 23 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Le Havre AC: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 2: vs Stade Brestois: 24 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs PSG: 30 de agosto - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Nice y Toulouse, según país
- Argentina: 16:05 horas
- Colombia y Perú: 14:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:05 horas