Liga de Francia: Mónaco y Le Havre AC juegan la Fecha 1 del campeonato

Todo lo que tienes que saber en la previa de Mónaco vs Le Havre AC. El duelo, a disputarse en el estadio Stade Louis II el sábado 16 de agosto, comenzará a las 12:00 horas y será dirigido por Ruddy Buquet.

En la primera jornada de la Ligue 1, Mónaco recibe a Le Havre AC el próximo sábado 16 de agosto. El cotejo se jugará desde las 12:00 horas en el estadio Stade Louis II.

En los últimos 4 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 3 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminaron igualando en 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Ruddy Buquet.

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Lille: 24 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs RC Strasbourg: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Lens: 24 de agosto - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Nice: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Horario Mónaco y Le Havre AC, según país