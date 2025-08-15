Liga de Francia: Mónaco y Le Havre AC juegan la Fecha 1 del campeonato

Todo lo que tienes que saber en la previa de Mónaco vs Le Havre AC. El duelo, a disputarse en el estadio Stade Louis II el sábado 16 de agosto, comenzará a las 12:00 horas y será dirigido por Ruddy Buquet.
En la primera jornada de la Ligue 1, Mónaco recibe a Le Havre AC el próximo sábado 16 de agosto. El cotejo se jugará desde las 12:00 horas en el estadio Stade Louis II.
En los últimos 4 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 3 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminaron igualando en 1.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Ruddy Buquet.
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 2: vs Lille: 24 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs RC Strasbourg: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 2: vs Lens: 24 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Nice: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
Horario Mónaco y Le Havre AC, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas