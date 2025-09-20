Últimas Noticias
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Liga de Francia: Mónaco enfrenta a Metz para subirse a la cima

Mónaco enfrenta a Metz para subirse a la cima
Mónaco enfrenta a Metz para subirse a la cima
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Mónaco ante Metz, a disputarse en el estadio Stade Louis II el domingo 21 de septiembre desde las 10:15 horas. El árbitro será Stephanie Frappart.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mónaco recibirá a Metz, en el marco de la fecha 5 de la Ligue 1, el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 10:15 horas, en el estadio Stade Louis II.

Así llegan Mónaco y Metz

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco viene de vencer a Auxerre con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 8.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Angers..

Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Mónaco es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Stade Louis II. Metz atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y el marcador favoreció a Mónaco con un marcador de 2-5.

El local se ubica en el tercer puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (1 PE - 3 PP).

Stephanie Frappart será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG1244007
2Lille1043108
3Mónaco943013
4Olympique Lyon943013
18Metz14013-5

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 6: vs Lorient: 27 de septiembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Nice: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Angers: 18 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Toulouse: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Nantes: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 6: vs Le Havre AC: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Olympique de Marsella: 4 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Toulouse: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Lille: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Lens: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
Horario Mónaco y Metz, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Tags
Mónaco Metz ligue 1

