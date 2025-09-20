Liga de Francia: Mónaco enfrenta a Metz para subirse a la cima

La previa del choque de Mónaco ante Metz, a disputarse en el estadio Stade Louis II el domingo 21 de septiembre desde las 10:15 horas. El árbitro será Stephanie Frappart.

Mónaco recibirá a Metz, en el marco de la fecha 5 de la Ligue 1, el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 10:15 horas, en el estadio Stade Louis II.

Así llegan Mónaco y Metz

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco viene de vencer a Auxerre con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 8.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Angers..

Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Mónaco es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Stade Louis II. Metz atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y el marcador favoreció a Mónaco con un marcador de 2-5.

El local se ubica en el tercer puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (1 PE - 3 PP).

Stephanie Frappart será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 12 4 4 0 0 7 2 Lille 10 4 3 1 0 8 3 Mónaco 9 4 3 0 1 3 4 Olympique Lyon 9 4 3 0 1 3 18 Metz 1 4 0 1 3 -5

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Lorient: 27 de septiembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Nice: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Angers: 18 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Toulouse: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Nantes: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Le Havre AC: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Olympique de Marsella: 4 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Toulouse: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lille: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lens: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

