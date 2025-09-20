Liga de Francia: Toulouse se enfrentará a Auxerre por la fecha 5

Auxerre y Toulouse se miden en el estadio L'Abbé-Deschamps el domingo 21 de septiembre a las 10:15 horas y Marc Bollengier es el elegido para dirigir el partido.

Así llegan Auxerre y Toulouse

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre no pudo ante Mónaco en el L'Abbé-Deschamps. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Lille. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 1 derrota, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 8.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 9 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PP).

El encuentro será supervisado por Marc Bollengier, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 12 4 4 0 0 7 2 Lille 10 4 3 1 0 8 3 Mónaco 9 4 3 0 1 3 10 Toulouse 6 4 2 0 2 -1 15 Auxerre 3 4 1 0 3 -3

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs PSG: 27 de septiembre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lens: 4 de octubre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Stade Rennes: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Le Havre AC: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs RC Strasbourg: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Nantes: 27 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Olympique Lyon: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Metz: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Mónaco: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Stade Rennes: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Horario Auxerre y Toulouse, según país