Liga de Francia: Stade Brestois se enfrenta ante la visita Nice por la fecha 5

Stade Brestois y Nice se enfrentan en el estadio Stade Francis-Le Blé, con el arbitraje de Benoît Bastien. El duelo se jugará el sábado 20 de septiembre desde las 12:00 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juego entre Stade Brestois y Nice se disputará el próximo sábado 20 de septiembre por la fecha 5 de la Ligue 1, a partir de las 12:00 horas en el estadio Stade Francis-Le Blé.

Así llegan Stade Brestois y Nice

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois busca levantarse de su derrota ante Paris FC en el Stade Francis-Le Blé. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Nice derrotó 1-0 a Nantes. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 5 en su arco.

Nice muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Nice lo ganó por 6 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (2 PG - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Benoît Bastien.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 12 4 4 0 0 7 2 Lille 10 4 3 1 0 8 3 Mónaco 9 4 3 0 1 3 9 Nice 6 4 2 0 2 0 17 Stade Brestois 1 4 0 1 3 -5

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Angers: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Nantes: 4 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lorient: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs PSG: 25 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Le Havre AC: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Paris FC: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Mónaco: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Olympique Lyon: 18 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Stade Rennes: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lille: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Stade Brestois y Nice, según país