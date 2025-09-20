Liga de Francia: Olympique de Marsella recibe a PSG para disputar "Le Classique"

PSG se mide ante Olympique de Marsella en el estadio el Velodromo el domingo 21 de septiembre a las 13:45 horas. El partido será supervisado por Jérôme Brisard.

A partir de las 13:45 horas el próximo domingo 21 de septiembre, PSG visita a Olympique de Marsella en el estadio el Velodromo, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique de Marsella y PSG

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella ganó el encuentro previo ante Lorient por 4-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 2 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 9 goles a favor.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG llega triunfante luego de ver caer a Lens con un marcador 2-0. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 3 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 10 goles a favor y ha sufrido 3 en contra en esos partidos.

La condición de local/visitante es prácticamente pareja en cuanto a resultados. Olympique de Marsella es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Stade Vélodrome. PSG lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.

Durante los 5 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 5 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y PSG se impuso por 3 a 1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 6 puntos (2 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (4 PG).

Jérôme Brisard es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 12 4 4 0 0 7 2 Lille 10 4 3 1 0 8 3 Mónaco 9 4 3 0 1 3 4 Olympique Lyon 9 4 3 0 1 3 7 Olympique de Marsella 6 4 2 0 2 5

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs RC Strasbourg: 26 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Metz: 4 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Le Havre AC: 18 de octubre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lens: 25 de octubre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Angers: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Auxerre: 27 de septiembre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lille: 5 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs RC Strasbourg: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Stade Brestois: 25 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lorient: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

