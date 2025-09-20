Liga de Francia: Olympique de Marsella recibe a PSG para disputar "Le Classique"

Últimas Noticias
Olympique de Marsella recibe a PSG para disputar "Le Classique"
PSG se mide ante Olympique de Marsella en el estadio el Velodromo el domingo 21 de septiembre a las 13:45 horas. El partido será supervisado por Jérôme Brisard.

A partir de las 13:45 horas el próximo domingo 21 de septiembre, PSG visita a Olympique de Marsella en el estadio el Velodromo, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique de Marsella y PSG

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella ganó el encuentro previo ante Lorient por 4-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 2 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 9 goles a favor.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG llega triunfante luego de ver caer a Lens con un marcador 2-0. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 3 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 10 goles a favor y ha sufrido 3 en contra en esos partidos.

La condición de local/visitante es prácticamente pareja en cuanto a resultados. Olympique de Marsella es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Stade Vélodrome. PSG lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.

Durante los 5 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 5 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y PSG se impuso por 3 a 1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 6 puntos (2 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (4 PG).

Jérôme Brisard es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG1244007
2Lille1043108
3Mónaco943013
4Olympique Lyon943013
7Olympique de Marsella642025

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 6: vs RC Strasbourg: 26 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Metz: 4 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Le Havre AC: 18 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Lens: 25 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Angers: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 6: vs Auxerre: 27 de septiembre - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lille: 5 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs RC Strasbourg: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Stade Brestois: 25 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Lorient: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
Horario Olympique de Marsella y PSG, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

