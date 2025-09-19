Liga de Francia: Lille va en busca de un triunfo ante Lens para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Lens vs Lille, que se enfrentarán en el estadio Stade Bollaert-Delelis el próximo sábado 20 de septiembre a las 14:05 horas. Eric Wattellier será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El duelo correspondiente a la fecha 5 de la Ligue 1 se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 14:05 horas.

Así llegan Lens y Lille

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a PSG. En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 1. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Toulouse. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 1 empate. Pudo marcar 13 goles y ha recibido 5.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Lille resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el octavo puesto con 6 puntos (2 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (3 PG - 1 PE).

El árbitro designado para el encuentro es Eric Wattellier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 12 4 4 0 0 7 2 Lille 10 4 3 1 0 8 3 Mónaco 9 4 3 0 1 3 4 Olympique Lyon 9 4 3 0 1 3 8 Lens 6 4 2 0 2 0

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Stade Rennes: 28 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Auxerre: 4 de octubre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Paris FC: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Olympique de Marsella: 25 de octubre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Metz: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Olympique Lyon: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs PSG: 5 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Nantes: 19 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Metz: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Nice: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Lens y Lille, según país