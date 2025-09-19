Liga de Francia: Lille va en busca de un triunfo ante Lens para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Lens vs Lille, que se enfrentarán en el estadio Stade Bollaert-Delelis el próximo sábado 20 de septiembre a las 14:05 horas. Eric Wattellier será el árbitro del partido.
El duelo correspondiente a la fecha 5 de la Ligue 1 se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 14:05 horas.
Así llegan Lens y Lille
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a PSG. En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 1. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.
Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1
Lille llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Toulouse. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 1 empate. Pudo marcar 13 goles y ha recibido 5.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Lille resultó vencedor por 1 a 0.
El local está en el octavo puesto con 6 puntos (2 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (3 PG - 1 PE).
El árbitro designado para el encuentro es Eric Wattellier.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|2
|Lille
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|Mónaco
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|4
|Olympique Lyon
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|Lens
|6
|4
|2
|0
|2
|0
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 6: vs Stade Rennes: 28 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Auxerre: 4 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Paris FC: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Olympique de Marsella: 25 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Metz: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 6: vs Olympique Lyon: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs PSG: 5 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Nantes: 19 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Metz: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Nice: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
Horario Lens y Lille, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:05 horas
- Colombia y Perú: 14:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas
- Venezuela: 15:05 horas