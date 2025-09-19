Últimas Noticias
Liga de Francia: Se enfrentan Nantes y Stade Rennes por la fecha 5

Se enfrentan Nantes y Stade Rennes por la fecha 5
Se enfrentan Nantes y Stade Rennes por la fecha 5
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Nantes vs Stade Rennes, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 20 de septiembre desde las 10:00 horas en el estadio el Stade de la Beaujoire. El árbitro designado será Mathieu Vernice.

El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, Stade Rennes visita a Nantes en el estadio el Stade de la Beaujoire, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Ligue 1.

Así llegan Nantes y Stade Rennes

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes fue derrotado en el Allianz Riviera frente a Nice por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 2. Le convirtieron 3 goles y tiene 1 a favor.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes viene de vencer a Olympique Lyon en casa por 3 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 6 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Stade Rennes se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Mathieu Vernice.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG1244007
2Lille1043108
3Mónaco943013
6Stade Rennes74211-1
14Nantes34103-2

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 6: vs Toulouse: 27 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Stade Brestois: 4 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Lille: 19 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Paris FC: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Mónaco: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 6: vs Lens: 28 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Le Havre AC: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Auxerre: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Nice: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Toulouse: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
Horario Nantes y Stade Rennes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

