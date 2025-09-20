Liga de Francia: RC Strasbourg quiere el liderato del torneo frente a Paris FC

Palpitamos la previa del choque entre Paris FC y RC Strasbourg. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de François Letexier.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cotejo entre Paris FC y RC Strasbourg, por la fecha 5 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 08:00 horas, en el estadio Jean Bouin.

Así llegan Paris FC y RC Strasbourg

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC logró un triunfo por 2-1 ante Stade Brestois. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 1, en los que acumuló 9 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg llega con ventaja tras derrotar a Le Havre AC con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 3.

Paris FC lleva puntaje perfecto en 1 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (3 PG - 1 PP).

François Letexier es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 12 4 4 0 0 7 2 Lille 10 4 3 1 0 8 3 Mónaco 9 4 3 0 1 3 5 RC Strasbourg 9 4 3 0 1 2 11 Paris FC 6 4 2 0 2 -2

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Nice: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lorient: 3 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lens: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Nantes: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Olympique Lyon: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Olympique de Marsella: 26 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Angers: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs PSG: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Olympique Lyon: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Auxerre: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Horario Paris FC y RC Strasbourg, según país