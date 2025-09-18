Últimas Noticias
Liga de Francia: Olympique Lyon necesita los tres puntos para ser puntero

Olympique Lyon necesita los tres puntos para ser puntero
Olympique Lyon necesita los tres puntos para ser puntero
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Olympique Lyon y Angers, que se jugará el viernes 19 de septiembre desde las 13:45 horas en el Groupama Stadium. Dirige Clément Turpin.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Angers y Olympique Lyon se enfrentarán en el Groupama Stadium el próximo viernes 19 de septiembre desde las 13:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique Lyon y Angers

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon viene de caer por 1 a 3 frente a Stade Rennes.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers igualó 1-1 ante Metz en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrota: 1, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

Olympique Lyon pisa fuerte como local: suma 2 juegos invicto en el estadio Groupama Stadium y no le han convertido goles.

El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 5 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Olympique Lyon se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 1 PP).

Clément Turpin fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG1244007
2Lille1043108
3Mónaco943013
4Olympique Lyon943013
12Angers541210

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 6: vs Lille: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Toulouse: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Nice: 18 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs RC Strasbourg: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Paris FC: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 6: vs Stade Brestois: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs RC Strasbourg: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Mónaco: 18 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Lorient: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Olympique de Marsella: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
Horario Olympique Lyon y Angers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

