Liga de Francia: Stade Brestois se enfrenta ante la visita Paris FC por la fecha 4

Stade Brestois se enfrenta ante la visita Paris FC por la fecha 4
Stade Brestois y Paris FC se enfrentan en el estadio Stade Francis-Le Blé, con el arbitraje de Bastien Dechepy. El duelo se jugará el domingo 14 de septiembre desde las 10:15 horas.

El juego entre Stade Brestois y Paris FC se disputará el próximo domingo 14 de septiembre por la fecha 4 de la Ligue 1, a partir de las 10:15 horas en el estadio Stade Francis-Le Blé.

Así llegan Stade Brestois y Paris FC

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois busca levantarse de su derrota ante Lens en el Stade Bollaert-Delelis. En los duelos recientes, ha perdido 1 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Paris FC derrotó 3-2 a Metz.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Bastien Dechepy.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG933005
2Olympique Lyon933005
3Lille732107
15Paris FC33102-3
17Stade Brestois13012-4

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 5: vs Nice: 20 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Angers: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Nantes: 4 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Lorient: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs PSG: 25 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 5: vs RC Strasbourg: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Nice: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lorient: 3 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Lens: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Nantes: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
Horario Stade Brestois y Paris FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

