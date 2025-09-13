Liga de Francia: Stade Brestois se enfrenta ante la visita Paris FC por la fecha 4

Stade Brestois y Paris FC se enfrentan en el estadio Stade Francis-Le Blé, con el arbitraje de Bastien Dechepy. El duelo se jugará el domingo 14 de septiembre desde las 10:15 horas.
El juego entre Stade Brestois y Paris FC se disputará el próximo domingo 14 de septiembre por la fecha 4 de la Ligue 1, a partir de las 10:15 horas en el estadio Stade Francis-Le Blé.
Así llegan Stade Brestois y Paris FC
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
Stade Brestois busca levantarse de su derrota ante Lens en el Stade Bollaert-Delelis. En los duelos recientes, ha perdido 1 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 8 en su arco.
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
En la jornada anterior, Paris FC derrotó 3-2 a Metz.
El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Bastien Dechepy.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Olympique Lyon
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|3
|Lille
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|15
|Paris FC
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|17
|Stade Brestois
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs Nice: 20 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Angers: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Nantes: 4 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Lorient: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs PSG: 25 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs RC Strasbourg: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Nice: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Lorient: 3 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Lens: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Nantes: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
Horario Stade Brestois y Paris FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas