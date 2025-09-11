Liga de Francia: Olympique de Marsella y Lorient dan inicio a la Fecha 4

Todos los detalles de la previa del partido entre Olympique de Marsella y Lorient, que se jugará el viernes 12 de septiembre desde las 13:45 horas en el estadio el Velodromo. Dirige Thomas Leonard.

Lorient y Olympique de Marsella se enfrentarán en el estadio el Velodromo el próximo viernes 12 de septiembre desde las 13:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique de Marsella y Lorient

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella viene de caer por 0 a 1 frente a Olympique Lyon. Ha ganado 1 y perdido 1 partido de las 2 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient perdió ante Lille por 1 a 7. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 1 derrota. Logró convertir 5 goles y le han encajado 8.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Olympique de Marsella se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (1 PG - 2 PP).

El enfrentamiento más esperado por Olympique de Marsella será en la próxima jornada, cuando juegue "Le Classique" con PSG. El encuentro se disputará el 21 de septiembre en el estadio Stade Vélodrome y comenzará a las 15:45 (hora Argentina).

Thomas Leonard fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 9 3 3 0 0 5 2 Olympique Lyon 9 3 3 0 0 5 3 Lille 7 3 2 1 0 7 10 Olympique de Marsella 3 3 1 0 2 1 16 Lorient 3 3 1 0 2 -3

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs PSG: 21 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs RC Strasbourg: 26 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Metz: 4 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Le Havre AC: 18 de octubre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lens: 25 de octubre - 16:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Le Havre AC: 21 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Mónaco: 27 de septiembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Paris FC: 3 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Stade Brestois: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Angers: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Horario Olympique de Marsella y Lorient, según país