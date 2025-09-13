Últimas Noticias
Liga de Francia: Lens recibe a PSG que llega invicto al encuentro

Lens recibe a PSG que llega invicto al encuentro
Lens recibe a PSG que llega invicto al encuentro
Lens se mide ante PSG en el estadio el Parque de los Príncipes el domingo 14 de septiembre a las 10:15 horas. El partido será supervisado por Jérémie Pignard.

A partir de las 10:15 horas el próximo domingo 14 de septiembre, Lens visita a PSG en el estadio el Parque de los Príncipes, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Ligue 1.

Así llegan PSG y Lens

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG ganó el encuentro previo ante Toulouse por 6-3. El equipo local no para de sumar victorias en las últimas fechas y mantiene su racha positiva. En esos duelos, tuvo 8 goles a favor y ha sufrido 3 en contra.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens llega triunfante luego de ver caer a Stade Brestois con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 1. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial de los 5 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 5 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y PSG se impuso por 1 a 2.

El local se ubica puntero con 9 puntos (3 PG), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (2 PG - 1 PP).

En la próxima fecha de esta competencia, PSG se medirá con Olympique de Marsella en "Le Classique". El ansiado partido por los eternos rivales será el 21 de septiembre, desde las 15:45 (hora Argentina), en el estadio Stade Vélodrome.

Jérémie Pignard es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG933005
2Olympique Lyon933005
3Lille732107
4Mónaco632012
5Lens632012

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 5: vs Olympique de Marsella: 21 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Auxerre: 27 de septiembre - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lille: 5 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs RC Strasbourg: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Stade Brestois: 25 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 5: vs Lille: 20 de septiembre - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Stade Rennes: 28 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Auxerre: 4 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Paris FC: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Olympique de Marsella: 25 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
Horario PSG y Lens, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

