Liga de Francia: Lens recibe a PSG que llega invicto al encuentro

A partir de las 10:15 horas el próximo domingo 14 de septiembre, Lens visita a PSG en el estadio el Parque de los Príncipes, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Ligue 1.
Así llegan PSG y Lens
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1
PSG ganó el encuentro previo ante Toulouse por 6-3. El equipo local no para de sumar victorias en las últimas fechas y mantiene su racha positiva. En esos duelos, tuvo 8 goles a favor y ha sufrido 3 en contra.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens llega triunfante luego de ver caer a Stade Brestois con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 1. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.
El historial de los 5 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 5 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y PSG se impuso por 1 a 2.
El local se ubica puntero con 9 puntos (3 PG), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (2 PG - 1 PP).
En la próxima fecha de esta competencia, PSG se medirá con Olympique de Marsella en "Le Classique". El ansiado partido por los eternos rivales será el 21 de septiembre, desde las 15:45 (hora Argentina), en el estadio Stade Vélodrome.
Jérémie Pignard es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Olympique Lyon
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|3
|Lille
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|4
|Mónaco
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|Lens
|6
|3
|2
|0
|1
|2
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs Olympique de Marsella: 21 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Auxerre: 27 de septiembre - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Lille: 5 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs RC Strasbourg: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Stade Brestois: 25 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs Lille: 20 de septiembre - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Stade Rennes: 28 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Auxerre: 4 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Paris FC: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Olympique de Marsella: 25 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
Horario PSG y Lens, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas