Liga de Francia: Se enfrentan Nice y Nantes por la fecha 4

En la previa de Nice vs Nantes, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 13 de septiembre desde las 10:00 horas en el estadio Le Grand Stade. El árbitro designado será Guillaume Paradis.

El próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, Nantes visita a Nice en el estadio Le Grand Stade, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Ligue 1.

Así llegan Nice y Nantes

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice fue derrotado en el Stade Océane frente a Le Havre AC por 1 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes viene de vencer a Auxerre en casa por 1 a 0.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Nantes se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Guillaume Paradis.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 9 3 3 0 0 5 2 Olympique Lyon 9 3 3 0 0 5 3 Lille 7 3 2 1 0 7 12 Nice 3 3 1 0 2 -1 13 Nantes 3 3 1 0 2 -1

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Stade Brestois: 20 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Paris FC: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Mónaco: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Olympique Lyon: 18 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Stade Rennes: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Stade Rennes: 20 de septiembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Toulouse: 27 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Stade Brestois: 4 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lille: 19 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Paris FC: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Horario Nice y Nantes, según país