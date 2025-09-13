Liga de Francia: Lille recibirá a Toulouse por la fecha 4

Te contamos la previa del duelo Lille vs Toulouse, que se enfrentarán en el estadio Stade Pierre-Mauroy el próximo domingo 14 de septiembre a las 08:00 horas. Jérémy Stinat será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El duelo correspondiente a la fecha 4 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 14 de septiembre a las 08:00 horas.

Así llegan Lille y Toulouse

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a PSG.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille derrotó por 7 a 1 a Lorient en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 2 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 4 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse viene de caer en su estadio ante PSG por 3 a 6.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Lille resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el tercer puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (2 PG - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Jérémy Stinat.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 9 3 3 0 0 5 2 Olympique Lyon 9 3 3 0 0 5 3 Lille 7 3 2 1 0 7 4 Mónaco 6 3 2 0 1 2 7 Toulouse 6 3 2 0 1 0

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Lens: 20 de septiembre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Olympique Lyon: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs PSG: 5 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Nantes: 19 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Metz: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Auxerre: 21 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Nantes: 27 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Olympique Lyon: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Metz: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Mónaco: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Horario Lille y Toulouse, según país