Liga de Francia: Mónaco se enfrentará a Auxerre por la fecha 4

Mónaco se enfrentará a Auxerre por la fecha 4
Mónaco se enfrentará a Auxerre por la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Auxerre y Mónaco se miden en el estadio L'Abbé-Deschamps el sábado 13 de septiembre a las 14:05 horas y Romain Lissorgue es el elegido para dirigir el partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 4 de la Ligue 1, Mónaco y Auxerre se enfrentan el sábado 13 de septiembre desde las 14:05 horas, en el estadio L'Abbé-Deschamps.

Así llegan Auxerre y Mónaco

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre no pudo ante Nantes en el Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco venció 3-2 a RC Strasbourg en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 6 goles en el arco rival y 4 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Mónaco sacó un triunfo, con un marcador 4 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Romain Lissorgue, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG933005
2Olympique Lyon933005
3Lille732107
4Mónaco632012
14Auxerre33102-2

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 5: vs Toulouse: 21 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs PSG: 27 de septiembre - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lens: 4 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Stade Rennes: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Le Havre AC: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 5: vs Metz: 21 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Lorient: 27 de septiembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Nice: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Angers: 18 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Toulouse: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
Horario Auxerre y Mónaco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:05 horas
  • Colombia y Perú: 14:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas
  • Venezuela: 15:05 horas

