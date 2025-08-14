Liga de Francia: Stade Rennes juega de local ante Olympique de Marsella en el debut del torneo

Stade Rennes y Olympique de Marsella se miden en el estadio Roazhon Park el viernes 15 de agosto a las 13:45 horas y Jérémie Pignard es el elegido para dirigir el partido.

Stade Rennes y O. Marsella inauguran el próximo viernes 15 de agosto, el campeonato de la Ligue 1. El choque comenzará a las 13:45 horas y será en el estadio Roazhon Park.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Olympique de Marsella sacó un triunfo, con un marcador 4 a 2.

¿En qué jornada juega el clásico Olympique de Marsella?

Según el sorteo del calendario de esta competencia, "Le Classique" entre Olympique de Marsella y PSG se llevará a cabo en la fecha 5.

El encuentro será supervisado por Jérémie Pignard, el juez encargado.

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Lorient: 24 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Angers: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Paris FC: 23 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Olympique Lyon: 31 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Rennes y Olympique de Marsella, según país