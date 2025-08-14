Liga de Francia: Stade Rennes juega de local ante Olympique de Marsella en el debut del torneo

Últimas Noticias
Stade Rennes juega de local ante Olympique de Marsella en el debut del torneo
Stade Rennes y Olympique de Marsella se miden en el estadio Roazhon Park el viernes 15 de agosto a las 13:45 horas y Jérémie Pignard es el elegido para dirigir el partido.

Stade Rennes y O. Marsella inauguran el próximo viernes 15 de agosto, el campeonato de la Ligue 1. El choque comenzará a las 13:45 horas y será en el estadio Roazhon Park.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Olympique de Marsella sacó un triunfo, con un marcador 4 a 2.

¿En qué jornada juega el clásico Olympique de Marsella?

Según el sorteo del calendario de esta competencia, "Le Classique" entre Olympique de Marsella y PSG se llevará a cabo en la fecha 5.

El encuentro será supervisado por Jérémie Pignard, el juez encargado.


Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Lorient: 24 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Angers: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Paris FC: 23 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Olympique Lyon: 31 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Rennes y Olympique de Marsella, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

