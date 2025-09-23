Liga MX: Club América visita a Atl. de San Luis por la fecha 10

La previa del choque de Atl. de San Luis ante Club América, a disputarse en el estadio Alfonso Lastras Ramírez mañana desde las 22:00 horas.

A partir de las 22:00 horas, Atl. de San Luis y Club América protagonizarán mañana su choque por la fecha 10 de la Liga MX, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Así llegan Atl. de San Luis y Club América

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis viene de vencer a Santos Laguna con un marcador de 4-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 10.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Club América obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a CF Monterrey. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 12 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Club América con un marcador de 3-0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (5 PG - 3 PE - 1 PP).

Club América chocará en la próxima fecha con Pumas UNAM en el clásico Capitalino. El partido más esperado por los simpatizantes de ambos equipos está programado para el 28 de septiembre, a las 00:05 (hora Argentina), y tendrá al estadio Ciudad de los Deportes como escenario.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 23 9 7 2 0 9 2 CF Monterrey 22 9 7 1 1 9 3 Toluca FC 19 9 6 1 2 11 4 Club América 18 9 5 3 1 8 11 Atl. de San Luis 10 9 3 1 5 0

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs Pachuca: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Mazatlán: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Atlas: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Pumas UNAM: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Necaxa: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs Pumas UNAM: 28 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Santos Laguna: 5 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Cruz Azul: 19 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Puebla: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Mazatlán: 25 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Horario Atl. de San Luis y Club América, según país