Liga MX: Se enfrentan Santos Laguna y Tijuana por la fecha 10

En la previa de Santos Laguna vs Tijuana, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 22:00 horas en el estadio Corona.

Por la fecha 10 de la Liga MX, Santos Laguna y Tijuana se enfrentan mañana desde las 22:00 horas en el estadio Corona.

Así llegan Santos Laguna y Tijuana

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna fue derrotado en el Corona frente a Atl. de San Luis por 1 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 1 y perdido 3. Le convirtieron 12 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

Tijuana viene de vencer a León en casa por 5 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 14 goles y 4 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Tijuana se quedó con la victoria por 0 a 4.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (4 PG - 4 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 23 9 7 2 0 9 2 CF Monterrey 22 9 7 1 1 9 3 Toluca FC 19 9 6 1 2 11 5 Tijuana 16 9 4 4 1 9 14 Santos Laguna 7 9 2 1 6 -5

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs CF Monterrey: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Club América: 5 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs León: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Mazatlán: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Querétaro: 26 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs Cruz Azul: 29 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs CF Monterrey: 6 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Puebla: 17 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Toluca FC: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Tigres: 25 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Santos Laguna y Tijuana, según país