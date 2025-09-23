Liga MX: CF Monterrey necesita los tres puntos para ser puntero

Todos los detalles de la previa del partido entre Toluca FC y CF Monterrey, que se jugará mañana desde las 21:10 horas en el estadio Nemesio Díez.

Toluca FC aguarda mañana la visita de CF Monterrey, para jugar el partido por la fecha 10 de la Liga MX, a partir de las 21:10 horas.

Así llegan Toluca FC y CF Monterrey

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC venció por 3-0 a Chivas. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 10 veces.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey igualó 2-2 ante Club América en la jornada anterior. La visita ​viene teniendo un buen desempeño en las recientes jornadas: ha ganado los cuatro cotejos previos al último juego. En todos estos, ha anotado 13 goles y ha recibido 6.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de mayo, en Cuartos de Final del torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Toluca FC se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 19 puntos (6 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (7 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 23 9 7 2 0 9 2 CF Monterrey 22 9 7 1 1 9 3 Toluca FC 19 9 6 1 2 11 4 Club América 18 9 5 3 1 8 5 Tijuana 16 9 4 4 1 9

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs Mazatlán: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs León: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Querétaro: 19 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Tijuana: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Pachuca: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs Santos Laguna: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tijuana: 6 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Pumas UNAM: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs FC Juárez: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Cruz Azul: 26 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

