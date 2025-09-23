Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Liga MX: CF Monterrey necesita los tres puntos para ser puntero

CF Monterrey necesita los tres puntos para ser puntero
CF Monterrey necesita los tres puntos para ser puntero
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Toluca FC y CF Monterrey, que se jugará mañana desde las 21:10 horas en el estadio Nemesio Díez.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Toluca FC aguarda mañana la visita de CF Monterrey, para jugar el partido por la fecha 10 de la Liga MX, a partir de las 21:10 horas.

Así llegan Toluca FC y CF Monterrey

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC venció por 3-0 a Chivas. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 10 veces.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey igualó 2-2 ante Club América en la jornada anterior. La visita ​viene teniendo un buen desempeño en las recientes jornadas: ha ganado los cuatro cotejos previos al último juego. En todos estos, ha anotado 13 goles y ha recibido 6.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de mayo, en Cuartos de Final del torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Toluca FC se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 19 puntos (6 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (7 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cruz Azul2397209
2CF Monterrey2297119
3Toluca FC19961211
4Club América1895318
5Tijuana1694419

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs Mazatlán: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs León: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Querétaro: 19 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Tijuana: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Pachuca: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs Santos Laguna: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Tijuana: 6 de octubre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Pumas UNAM: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs FC Juárez: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Cruz Azul: 26 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Toluca FC y CF Monterrey, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 23:10 horas
  • Colombia y Perú: 21:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:10 horas
  • Venezuela: 22:10 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Toluca FC CF Monterrey Liga MX

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA