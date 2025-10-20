Liga MX: Cruz Azul enfrenta a Necaxa para subirse a la cima

La previa del choque de Necaxa ante Cruz Azul, a disputarse en el estadio Victoria mañana desde las 20:00 horas.

A partir de las 20:00 horas, Necaxa y Cruz Azul protagonizarán mañana su choque por la fecha 14 de la Liga MX, en el estadio Victoria.

Así llegan Necaxa y Cruz Azul

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

Necaxa sufrió un duro golpe al caer 3 a 5 en la ultima jornada ante Tigres. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

Cruz Azul viene de derrotar a Club América con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 8 goles y le han convertido 8 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Cruz Azul con un marcador de 1-3.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (8 PG - 4 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 31 13 10 1 2 23 2 Cruz Azul 28 13 8 4 1 8 3 Club América 27 13 8 3 2 14 4 CF Monterrey 27 13 8 3 2 6 17 Necaxa 9 13 2 3 8 -12

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Atl. de San Luis: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Santos Laguna: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Mazatlán: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs CF Monterrey: 26 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Puebla: 1 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Pumas UNAM: 9 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

