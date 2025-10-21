Liga MX: León quiere romper su racha negativa y ganar frente a Atlas

León se mide ante Atlas en el estadio Jalisco mañana a las 22:00 horas.

Mañana desde las 22:00 horas, Atlas recibirá a León en el estadio Jalisco, por la fecha 14 de la Liga MX.

Así llegan Atlas y León

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Atl. de San Luis. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 8 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León cayó derrotado 0 a 2 ante Santos Laguna. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces e igualó en 1. Ha marcado 4 goles y recibió 15.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y León se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (3 PG - 3 PE - 7 PP).

En la próxima fecha de esta competencia, Atlas se medirá con Chivas en el clásico Tapatío. El ansiado partido por los eternos rivales será el 26 de octubre, desde las 00:07 (hora Argentina), en el estadio Akron.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 31 13 10 1 2 23 2 Cruz Azul 28 13 8 4 1 8 3 Club América 27 13 8 3 2 14 13 Atlas 13 13 3 4 6 -8 14 León 12 13 3 3 7 -12

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Chivas: 26 de octubre - 00:07 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Toluca FC: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Tijuana: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Pumas UNAM: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Club América: 2 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Puebla: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Atlas y León, según país