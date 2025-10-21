Liga MX: Toluca FC necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Tijuana y Toluca FC se enfrentan en el estadio Caliente. El duelo se jugará mañana desde las 22:00 horas.

Tijuana se enfrenta mañana ante Toluca FC para disputar el partido por la fecha 14, en el estadio Caliente, desde las 22:00 horas.

Así llegan Tijuana y Toluca FC

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

Tijuana busca levantarse de su derrota ante Puebla en el Cuauhtémoc. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 12 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

En la jornada anterior, Toluca FC derrotó 4-0 a Querétaro. Sin derrotas, el conjunto visitante sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En ellos, marcó 20 goles y sufrió 5 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 11 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Toluca FC lo ganó por 2 a 4.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 31 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (10 PG - 1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 31 13 10 1 2 23 2 Cruz Azul 28 13 8 4 1 8 3 Club América 27 13 8 3 2 14 4 CF Monterrey 27 13 8 3 2 6 7 Tijuana 20 13 5 5 3 9

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Tigres: 25 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Pumas UNAM: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Atlas: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Pachuca: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Atlas: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Club América: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

