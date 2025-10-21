Liga MX: Chivas intentará seguir su racha positiva ante Querétaro

Toda la previa del duelo entre Querétaro y Chivas. El partido se jugará en el estadio la Corregidora mañana a las 20:00 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde las 20:00 horas, Querétaro y Chivas se enfrentan mañana por la fecha 14 de la Liga MX en el estadio la Corregidora.

Así llegan Querétaro y Chivas

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro buscará la victoria luego de caer 0 a 4 frente a Toluca FC. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas venció en casa a Mazatlán por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 5 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 11 puntos (3 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (6 PG - 2 PE - 5 PP).

Chivas se medirá ante Atlas en una nueva edición del clásico Tapatío durante la siguiente jornada. El duelo de titanes se disputará el 26 de octubre y el estadio Akron se convertirá en el epicentro del fútbol desde las 00:07 (hora Argentina).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 31 13 10 1 2 23 2 Cruz Azul 28 13 8 4 1 8 3 Club América 27 13 8 3 2 14 8 Chivas 20 13 6 2 5 2 16 Querétaro 11 13 3 2 8 -11

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Santos Laguna: 26 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Mazatlán: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs FC Juárez: 7 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Atlas: 26 de octubre - 00:07 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Pachuca: 2 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs CF Monterrey: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Querétaro y Chivas, según país