Liga MX: Atl. de San Luis se enfrentará a Pumas UNAM por la fecha 14

Pumas UNAM y Atl. de San Luis se miden en el estadio Olímpico Universitario mañana a las 22:05 horas.
Pumas UNAM y Atl. de San Luis se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga MX, a partir de las 22:05 horas en el estadio Olímpico Universitario.
Así llegan Pumas UNAM y Atl. de San Luis
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX
Pumas UNAM terminó con un empate en 1 frente a CF Monterrey en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 1 y perdió en 3 oportunidades. Recibió 11 goles y sumó 5 a favor.
Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX
Atl. de San Luis venció 2-0 a Atlas en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 8 goles en el arco rival y 6 en su portería.
En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Pumas UNAM sacó un triunfo, con un marcador 2 a 3.
El anfitrión está en el décimo puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (4 PG - 1 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Toluca FC
|31
|13
|10
|1
|2
|23
|2
|Cruz Azul
|28
|13
|8
|4
|1
|8
|3
|Club América
|27
|13
|8
|3
|2
|14
|10
|Pumas UNAM
|14
|13
|3
|5
|5
|-4
|11
|Atl. de San Luis
|13
|13
|4
|1
|8
|-1
Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 15: vs León: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Tijuana: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Cruz Azul: 9 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 15: vs Necaxa: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs FC Juárez: 1 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Tigres: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Pumas UNAM y Atl. de San Luis, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 00:05 horas
- Colombia y Perú: 22:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:05 horas
- Venezuela: 23:05 horas