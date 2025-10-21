Liga MX: Atl. de San Luis se enfrentará a Pumas UNAM por la fecha 14

Últimas Noticias
Atl. de San Luis se enfrentará a Pumas UNAM por la fecha 14
Pumas UNAM y Atl. de San Luis se miden en el estadio Olímpico Universitario mañana a las 22:05 horas.

Pumas UNAM y Atl. de San Luis se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga MX, a partir de las 22:05 horas en el estadio Olímpico Universitario.

Así llegan Pumas UNAM y Atl. de San Luis

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

Pumas UNAM terminó con un empate en 1 frente a CF Monterrey en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 1 y perdió en 3 oportunidades. Recibió 11 goles y sumó 5 a favor.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis venció 2-0 a Atlas en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 8 goles en el arco rival y 6 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Pumas UNAM sacó un triunfo, con un marcador 2 a 3.

El anfitrión está en el décimo puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (4 PG - 1 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Toluca FC3113101223
2Cruz Azul28138418
3Club América271383214
10Pumas UNAM1413355-4
11Atl. de San Luis1313418-1

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 15: vs León: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Tijuana: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Cruz Azul: 9 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 15: vs Necaxa: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs FC Juárez: 1 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Tigres: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Pumas UNAM y Atl. de San Luis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 00:05 horas
  • Colombia y Perú: 22:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:05 horas
  • Venezuela: 23:05 horas

