Liga MX: Atl. de San Luis se enfrentará a Pumas UNAM por la fecha 14

Pumas UNAM y Atl. de San Luis se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga MX, a partir de las 22:05 horas en el estadio Olímpico Universitario.

Así llegan Pumas UNAM y Atl. de San Luis

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

Pumas UNAM terminó con un empate en 1 frente a CF Monterrey en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 1 y perdió en 3 oportunidades. Recibió 11 goles y sumó 5 a favor.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis venció 2-0 a Atlas en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 8 goles en el arco rival y 6 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Pumas UNAM sacó un triunfo, con un marcador 2 a 3.

El anfitrión está en el décimo puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (4 PG - 1 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 31 13 10 1 2 23 2 Cruz Azul 28 13 8 4 1 8 3 Club América 27 13 8 3 2 14 10 Pumas UNAM 14 13 3 5 5 -4 11 Atl. de San Luis 13 13 4 1 8 -1

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs León: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Tijuana: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Cruz Azul: 9 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Necaxa: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs FC Juárez: 1 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Tigres: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

