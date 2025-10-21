Liga MX: Pachuca y Tigres se encuentran en la fecha 14

Todo lo que tienes que saber en la previa de Pachuca vs Tigres. El duelo, a disputarse en el estadio Hidalgo mañana, comenzará a las 20:00 horas.

Pachuca y Tigres se enfrentan mañana, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Hidalgo. El partido corresponde a la fecha 14 de la Liga MX.

Así llegan Pachuca y Tigres

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX

En la jornada previa, Pachuca igualó 2-2 el juego ante FC Juárez. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 7 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres llega con los ánimos arriba luego de vencer 5-3 a Necaxa. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 11 goles y le han anotado 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminaron igualando en 0.

El local está en el sexto puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (7 PG - 5 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 31 13 10 1 2 23 2 Cruz Azul 28 13 8 4 1 8 3 Club América 27 13 8 3 2 14 5 Tigres 26 13 7 5 1 14 6 Pachuca 21 13 6 3 4 3

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Toluca FC: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Chivas: 2 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Santos Laguna: 9 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Tijuana: 25 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs CF Monterrey: 1 de noviembre - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Atl. de San Luis: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

