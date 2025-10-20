Liga MX: Se enfrentan Mazatlán y Santos Laguna por la fecha 14

En la previa de Mazatlán vs Santos Laguna, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 22:00 horas en el estadio el Kraken.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 14 de la Liga MX, Mazatlán y Santos Laguna se enfrentan mañana desde las 22:00 horas en el estadio el Kraken.

Así llegan Mazatlán y Santos Laguna

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

Mazatlán fue derrotado en el Akron frente a Chivas por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 9 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna viene de vencer a León en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 4 goles y 8 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 11 puntos (2 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (4 PG - 1 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 31 13 10 1 2 23 2 Cruz Azul 28 13 8 4 1 8 3 Club América 27 13 8 3 2 14 12 Santos Laguna 13 13 4 1 8 -6 15 Mazatlán 11 13 2 5 6 -8

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Club América: 25 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Querétaro: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Necaxa: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Querétaro: 26 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Necaxa: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Pachuca: 9 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Mazatlán y Santos Laguna, según país