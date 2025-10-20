Liga MX: CF Monterrey y FC Juárez se miden por la fecha 14

Palpitamos la previa del choque entre CF Monterrey y FC Juárez. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

CF Monterrey ejercerá mañana la localía ante FC Juárez, desde las 22:05 horas y en el marco de la fecha 14 de la Liga MX.

Así llegan CF Monterrey y FC Juárez

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey viene de un resultado igualado, 1-1, ante Pumas UNAM. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 8 goles a favor y habiendo recibido 11.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

FC Juárez viene de empatar 2-2 ante Pachuca. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 10 goles y le han marcado 9 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue FC Juárez quien ganó 2 a 1.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 27 puntos (8 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 19 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (5 PG - 4 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 31 13 10 1 2 23 2 Cruz Azul 28 13 8 4 1 8 3 Club América 27 13 8 3 2 14 4 CF Monterrey 27 13 8 3 2 6 9 FC Juárez 19 13 5 4 4 1

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Cruz Azul: 26 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Tigres: 1 de noviembre - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Chivas: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Puebla: 24 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Atl. de San Luis: 1 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Querétaro: 7 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario CF Monterrey y FC Juárez, según país