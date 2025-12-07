Sergio Ramos no sigue en Monterrey: aseguró que ante Toluca fue su último partido como 'rayado'

Se va de los 'Rayados'. Mientras Domenec Torrent, entrenador de Monterrey, indicaba que desconocía si él y Sergio Ramos continuarían en el equipo en 2026 tras ser eliminados por Toluca en la semifinal del Apertura de la Liga MX, el central andaluz aseguró en declaraciones a pie de campo que había sido su último partido en la liga del país.

"Lo dejé bastante claro la semana pasada. Obviamente sí, es mi último partido", zanjó Sergio Ramos, uno de los cuatro supervivientes del título mundial de España en Sudáfrica 2010 junto a Raúl Albiol, Pedro Rodríguez y Juan Mata, tras la retirada de Sergio Busquets y Jordi Alba después de ganar la MLS con Inter Miami.

En cuanto a la eliminación del Monterrey, Ramos admitió que "siempre duele perder una semifinal y quedarse a las puertas de una final". En el partido, quedó 3-2, anotó un gol de penal.

Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol.

La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre… pic.twitter.com/sAsODTz4d9 — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 7, 2025

Sergio Ramos y sus últimas palabras en Monterrey

"Hay mucho que analizar. La primera parte prácticamente la regalamos. Nos faltó intensidad, ritmo, personalidad, tener el balón", indicó el popular 'Camero'.

Posteriormente, el internacional con la Selección de España agregó que "Se puede perder porque al fin y al cabo esto es fútbol, pero se pierde jugando como la segunda parte, no como la primera, que la regalamos".

No todo quedó allí porque fue el mismo Sergio Ramos, en su cuenta de Twitter, quien habló de lo que fue el desempeño de su elenco contra el Toluca en condición de visitante.

Por último, el defensa agregó que "La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre por vuestro apoyo. ¡Arriba el Monterrey!".