Liga MX: FC Juárez visita a Chivas por la fecha 5

FC Juárez visita a Chivas por la fecha 5
La previa del choque de Chivas ante FC Juárez, a disputarse en el estadio Akron mañana desde las 18:07 horas. El árbitro será Marco Ortiz Nava.

A partir de las 18:07 horas, Chivas y FC Juárez protagonizarán mañana su choque por la fecha 5 de la Liga MX, en el estadio Akron.

Así llegan Chivas y FC Juárez

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Santos Laguna. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

FC Juárez viene de perder contra Toluca FC por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad e igualó en 2. Marcó 2 goles y recibieron 5.

Chivas es una fortaleza como local: sumó su primer triunfo consecutivo en el estadio Akron.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 2 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (2 PE - 2 PP).

Marco Ortiz Nava será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca1244008
2Tigres933009
3Toluca FC943015
13Chivas33102-1
17FC Juárez24022-3

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 6: vs Tijuana: 23 de agosto - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Cruz Azul: 30 de agosto - 22:07 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Club América: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 1: vs Tigres: 17 de septiembre - 22:05 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Toluca FC: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 6: vs Santos Laguna: 22 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Mazatlán: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Necaxa: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Cruz Azul: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Pumas UNAM: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Chivas y FC Juárez, según país
  • Argentina: 20:07 horas
  • Colombia y Perú: 18:07 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:07 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:07 horas

