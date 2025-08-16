Liga MX: CF Monterrey busca derrotar a Mazatlán para subirse al liderato

Mazatlán se mide ante CF Monterrey en el estadio BBVA Bancomer mañana a las 19:00 horas. El partido será supervisado por Martín Molina Astorga.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mañana desde las 19:00 horas, CF Monterrey recibirá a Mazatlán en el estadio BBVA Bancomer, por la fecha 5 de la Liga MX.

Así llegan CF Monterrey y Mazatlán

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey ganó el encuentro previo ante León por 3-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 1 derrota y 2 victorias, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Mazatlán y Tijuana, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

CF Monterrey es una fortaleza como local: sumó su primer triunfo consecutivo en el estadio BBVA Bancomer.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 26 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Mazatlán se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el cuarto puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PG - 2 PE - 1 PP).

Martín Molina Astorga es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Pachuca 12 4 4 0 0 8 2 Tigres 9 3 3 0 0 9 3 Toluca FC 9 4 3 0 1 5 4 CF Monterrey 9 4 3 0 1 2 10 Mazatlán 5 4 1 2 1 0

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 6: vs Necaxa: 23 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Puebla: 30 de agosto - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Querétaro: 14 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Club América: 21 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Toluca FC: 24 de septiembre - 23:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 6: vs Tigres: 23 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs FC Juárez: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Pumas UNAM: 13 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlas: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs León: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Horario CF Monterrey y Mazatlán, según país