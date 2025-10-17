Liga MX: Por la fecha 13, Santos Laguna recibirá a León

Toda la previa del duelo entre Santos Laguna y León. El partido se jugará en el estadio Corona mañana a las 18:00 horas. Será arbitrado por Daniel Quintero Huitrón.

Desde las 18:00 horas, Santos Laguna y León se enfrentan mañana por la fecha 13 de la Liga MX en el estadio Corona.

Así llegan Santos Laguna y León

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Club América. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 10 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

A León no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 4 ante Toluca FC. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 4 goles a favor y ha recibido 13 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Santos Laguna.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 6 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Daniel Quintero Huitrón.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 28 12 9 1 2 19 2 Club América 27 12 8 3 1 15 3 CF Monterrey 26 12 8 2 2 6 12 León 12 12 3 3 6 -10 16 Santos Laguna 10 12 3 1 8 -8

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Mazatlán: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Querétaro: 26 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Necaxa: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Pachuca: 9 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Atlas: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Pumas UNAM: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Club América: 2 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Puebla: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

