Liga MX: Atl. de San Luis quiere volver a ganar ante Atlas

En la previa de Atl. de San Luis vs Atlas, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 22:00 horas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez. El árbitro designado será Joaquín Vizcarra Armenta.

Por la fecha 13 de la Liga MX, Atl. de San Luis y Atlas se enfrentan mañana desde las 22:00 horas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Así llegan Atl. de San Luis y Atlas

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis fue derrotado en el El Encanto frente a Mazatlán por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 7 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas viene de vencer a FC Juárez en casa por 3 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 9 goles y 8 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Atlas se quedó con la victoria por 3 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 5 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Joaquín Vizcarra Armenta.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 28 12 9 1 2 19 2 Club América 27 12 8 3 1 15 3 CF Monterrey 26 12 8 2 2 6 11 Atlas 13 12 3 4 5 -6 15 Atl. de San Luis 10 12 3 1 8 -3

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Pumas UNAM: 23 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Necaxa: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs FC Juárez: 1 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Tigres: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs León: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Chivas: 26 de octubre - 00:07 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Toluca FC: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Tijuana: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Horario Atl. de San Luis y Atlas, según país