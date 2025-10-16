Liga MX: Tijuana visita a Puebla por la fecha 13

La previa del choque de Puebla ante Tijuana, a disputarse en el estadio Cuauhtémoc mañana desde las 20:00 horas. El árbitro será Marco Ortiz Nava.

A partir de las 20:00 horas, Puebla y Tijuana protagonizarán mañana su choque por la fecha 13 de la Liga MX, en el estadio Cuauhtémoc.

Así llegan Puebla y Tijuana

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

Puebla sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Querétaro. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

Tijuana obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a CF Monterrey. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 10 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Puebla con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (5 PG - 5 PE - 2 PP).

Marco Ortiz Nava será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 28 12 9 1 2 19 2 Club América 27 12 8 3 1 15 3 CF Monterrey 26 12 8 2 2 6 6 Tijuana 20 12 5 5 2 10 18 Puebla 5 12 1 2 9 -19

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Club América: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs FC Juárez: 24 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Cruz Azul: 1 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs León: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Toluca FC: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Tigres: 25 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Pumas UNAM: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Atlas: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

