Liga MX: Tijuana visita a Puebla por la fecha 13

La previa del choque de Puebla ante Tijuana, a disputarse en el estadio Cuauhtémoc mañana desde las 20:00 horas. El árbitro será Marco Ortiz Nava.
A partir de las 20:00 horas, Puebla y Tijuana protagonizarán mañana su choque por la fecha 13 de la Liga MX, en el estadio Cuauhtémoc.
Así llegan Puebla y Tijuana
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX
Puebla sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Querétaro. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX
Tijuana obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a CF Monterrey. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 10 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Puebla con un marcador de 2-0.
El local se ubica en el décimo octavo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (5 PG - 5 PE - 2 PP).
Marco Ortiz Nava será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Toluca FC
|28
|12
|9
|1
|2
|19
|2
|Club América
|27
|12
|8
|3
|1
|15
|3
|CF Monterrey
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|6
|Tijuana
|20
|12
|5
|5
|2
|10
|18
|Puebla
|5
|12
|1
|2
|9
|-19
Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 14: vs Club América: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs FC Juárez: 24 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Cruz Azul: 1 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs León: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 14: vs Toluca FC: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Tigres: 25 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Pumas UNAM: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Atlas: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Puebla y Tijuana, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas