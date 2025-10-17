Liga MX: Cruz Azul y Club América miden sus fuerzas en el Clásico Joven

Cruz Azul y Club América se enfrentan en el estadio Olímpico Universitario, con el arbitraje de Jesús López Valle. El duelo se jugará mañana desde las 22:05 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cruz Azul se enfrenta mañana ante Club América para disputar el partido por la fecha 13, en el estadio Olímpico Universitario, desde las 22:05 horas.

Así llegan Cruz Azul y Club América

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

En la fecha anterior, Cruz Azul se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Tigres. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

En la jornada anterior, Club América derrotó 3-0 a Santos Laguna. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 11 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de mayo, en Semifinales del torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Club América lo ganó por 2 a 1.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 25 puntos (7 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 27 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (8 PG - 3 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jesús López Valle.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 28 12 9 1 2 19 2 Club América 27 12 8 3 1 15 3 CF Monterrey 26 12 8 2 2 6 4 Cruz Azul 25 12 7 4 1 7 5 Tigres 23 12 6 5 1 12

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Necaxa: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs CF Monterrey: 26 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Puebla: 1 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Pumas UNAM: 9 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Puebla: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Mazatlán: 25 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs León: 2 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Toluca FC: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Cruz Azul y Club América, según país