Liga MX: Necaxa busca cortar su racha negativa ante Tigres

Palpitamos la previa del choque entre Tigres y Necaxa. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Adonai Escobedo González.
Tigres ejercerá mañana la localía ante Necaxa, desde las 22:00 horas y en el marco de la fecha 13 de la Liga MX.
Así llegan Tigres y Necaxa
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX
Tigres viene de un resultado igualado, 1-1, ante Cruz Azul. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 2.
Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX
Necaxa viene de caer derrotado 0 a 1 ante Pachuca. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de mayo, en Cuartos de Final del torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 23 puntos (6 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 7 PP).
Adonai Escobedo González es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Toluca FC
|28
|12
|9
|1
|2
|19
|2
|Club América
|27
|12
|8
|3
|1
|15
|3
|CF Monterrey
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|5
|Tigres
|23
|12
|6
|5
|1
|12
|17
|Necaxa
|9
|12
|2
|3
|7
|-10
Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 14: vs Pachuca: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Tijuana: 25 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs CF Monterrey: 1 de noviembre - 22:05 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Atl. de San Luis: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 14: vs Cruz Azul: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Atl. de San Luis: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Santos Laguna: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Mazatlán: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Tigres y Necaxa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 00:00 horas
- Colombia y Perú: 22:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
- Venezuela: 23:00 horas