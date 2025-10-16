Liga MX: Necaxa busca cortar su racha negativa ante Tigres

Palpitamos la previa del choque entre Tigres y Necaxa. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Adonai Escobedo González.

Tigres ejercerá mañana la localía ante Necaxa, desde las 22:00 horas y en el marco de la fecha 13 de la Liga MX.

Así llegan Tigres y Necaxa

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres viene de un resultado igualado, 1-1, ante Cruz Azul. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

Necaxa viene de caer derrotado 0 a 1 ante Pachuca. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de mayo, en Cuartos de Final del torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 23 puntos (6 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 7 PP).

Adonai Escobedo González es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 28 12 9 1 2 19 2 Club América 27 12 8 3 1 15 3 CF Monterrey 26 12 8 2 2 6 5 Tigres 23 12 6 5 1 12 17 Necaxa 9 12 2 3 7 -10

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Pachuca: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Tijuana: 25 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs CF Monterrey: 1 de noviembre - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Atl. de San Luis: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Cruz Azul: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atl. de San Luis: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Santos Laguna: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Mazatlán: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Horario Tigres y Necaxa, según país