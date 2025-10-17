Liga MX: Toluca FC enfrenta a Querétaro buscando seguir en la cima de la tabla

Te contamos la previa del duelo Toluca FC vs Querétaro, que se enfrentarán en el estadio Nemesio Díez mañana a las 18:00 horas. Luis Santander Aguirre será el árbitro del partido.

Toluca FC y Querétaro se medirán mañana a las 18:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga MX y se disputará en el estadio Nemesio Díez.

Así llegan Toluca FC y Querétaro

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC derrotó por 4 a 2 a León en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 19 goles y le han marcado 6.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Puebla. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 6.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Toluca FC resultó vencedor por 5 a 0.

El local está puntero con 28 puntos (9 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 7 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Luis Santander Aguirre.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 28 12 9 1 2 19 2 Club América 27 12 8 3 1 15 3 CF Monterrey 26 12 8 2 2 6 4 Cruz Azul 25 12 7 4 1 7 14 Querétaro 11 12 3 2 7 -7

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Tijuana: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Pachuca: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Atlas: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Club América: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Chivas: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Santos Laguna: 26 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Mazatlán: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs FC Juárez: 7 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

