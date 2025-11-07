Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga MX: Por la fecha 17 se enfrentarán Chivas y CF Monterrey

Por la fecha 17 se enfrentarán Chivas y CF Monterrey
Por la fecha 17 se enfrentarán Chivas y CF Monterrey
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Chivas y CF Monterrey, que se jugará mañana desde las 18:07 horas en el estadio Akron. Dirige Óscar Mejía García.

Chivas aguarda mañana la visita de CF Monterrey, para jugar el partido por la fecha 17 de la Liga MX, a partir de las 18:07 horas.

Así llegan Chivas y CF Monterrey

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas venció por 1-0 a Pachuca. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 9 veces.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey igualó 1-1 ante Tigres en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y CF Monterrey se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 26 puntos (8 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (9 PG - 4 PE - 3 PP).

Óscar Mejía García fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cruz Azul3516105113
2Toluca FC3416104223
3Club América3416104217
5CF Monterrey31169436
6Chivas26168265
Horario Chivas y CF Monterrey, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:07 horas
  • Colombia y Perú: 18:07 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:07 horas
  • Venezuela: 19:07 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Chivas CF Monterrey Liga MX

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA