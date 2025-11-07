Liga MX: Por la fecha 17 se enfrentarán Chivas y CF Monterrey

Todos los detalles de la previa del partido entre Chivas y CF Monterrey, que se jugará mañana desde las 18:07 horas en el estadio Akron. Dirige Óscar Mejía García.

Chivas aguarda mañana la visita de CF Monterrey, para jugar el partido por la fecha 17 de la Liga MX, a partir de las 18:07 horas.

Así llegan Chivas y CF Monterrey

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas venció por 1-0 a Pachuca. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 9 veces.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey igualó 1-1 ante Tigres en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y CF Monterrey se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 26 puntos (8 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (9 PG - 4 PE - 3 PP).

Óscar Mejía García fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 35 16 10 5 1 13 2 Toluca FC 34 16 10 4 2 23 3 Club América 34 16 10 4 2 17 5 CF Monterrey 31 16 9 4 3 6 6 Chivas 26 16 8 2 6 5

