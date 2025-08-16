Premier League: Nottingham Forest y Brentford juegan la Fecha 1 del campeonato

Todo lo que tienes que saber en la previa de Nottingham Forest vs Brentford. El duelo, a disputarse en el estadio City Ground el domingo 17 de agosto, comenzará a las 08:00 horas y será dirigido por Peter Bankes.

En la primera jornada de la Premier League, Nottingham recibe a Brentford el próximo domingo 17 de agosto. El cotejo se jugará desde las 08:00 horas en el estadio City Ground.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brentford fue el ganador por 0 a 2.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Peter Bankes.

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Crystal Palace: 24 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs West Ham United: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Arsenal: 13 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Burnley: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sunderland: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Aston Villa: 23 de agosto - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Sunderland: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Chelsea: 13 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Fulham: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Manchester United: 27 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

