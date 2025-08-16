Premier League: Chelsea y Crystal Palace se enfrentan por la Fecha 1

Palpitamos la previa del choque entre Chelsea y Crystal Palace. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Darren England.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Blues y Crystal P. comenzarán, el próximo domingo 17 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Premier League. El duelo se jugará desde las 08:00 horas, en el estadio Stamford Bridge.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Darren England es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs West Ham United: 22 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Fulham: 30 de agosto - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Brentford: 13 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Manchester United: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Brighton and Hove: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Nottingham Forest: 24 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Aston Villa: 29 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Sunderland: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs West Ham United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Liverpool: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Chelsea y Crystal Palace, según país