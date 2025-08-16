Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Premier League: Chelsea y Crystal Palace se enfrentan por la Fecha 1

Chelsea y Crystal Palace se enfrentan por la Fecha 1
Chelsea y Crystal Palace se enfrentan por la Fecha 1
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Chelsea y Crystal Palace. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Darren England.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Blues y Crystal P. comenzarán, el próximo domingo 17 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Premier League. El duelo se jugará desde las 08:00 horas, en el estadio Stamford Bridge.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Darren England es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs West Ham United: 22 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Fulham: 30 de agosto - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Brentford: 13 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Manchester United: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Brighton and Hove: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Nottingham Forest: 24 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Aston Villa: 29 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Sunderland: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs West Ham United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Liverpool: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Chelsea y Crystal Palace, según país
  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Chelsea Crystal Palace Premier League

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA