Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Alianza Lima lamentó el fallecimiento del historiador Armando Leveau: "Con profundo pesar lo despedimos"

El historiador de Alianza Lima Armando Leveau.
El historiador de Alianza Lima Armando Leveau. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Armando Leveau, conocido historiador de Alianza Lima, falleció a los 77 años tras complicaciones en su salud.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima confirmó este viernes el fallecimiento de Armando Leveau, historiador del club blanquiazul, que dedicó su vida a contar y preservar la historia del popular cuadro del fútbol peruano.

"Con profundo pesar despedimos a Don Armando Leveau, quien dedicó su vida a contar y preservar la historia de nuestro amado club. La familia de Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos ya todo el pueblo aliancista", dice la publicación.

"Que su legado eterno ilumina siempre al corazón blanquiazul", agregó Alianza en sus redes sociales.

Los hinchas de Alianza no pasaron por el alto el fallecimiento de Leveau y destacaron su trayectoria en la publicación oficial del club.

"Descanse tranquilo Don Armando, el legado que difundiste seguirá vigente en tu memoria" y "Un Abrazo al cielo Don Armando, y gracias por tanto aliancismo", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Alianza Lima Armando Leveau Fútbol Peruano Descentralizado

Más sobre Más Fútbol

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA