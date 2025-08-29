Alianza Lima lamentó el fallecimiento del historiador Armando Leveau: "Con profundo pesar lo despedimos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima confirmó este viernes el fallecimiento de Armando Leveau, historiador del club blanquiazul, que dedicó su vida a contar y preservar la historia del popular cuadro del fútbol peruano.

"Con profundo pesar despedimos a Don Armando Leveau, quien dedicó su vida a contar y preservar la historia de nuestro amado club. La familia de Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos ya todo el pueblo aliancista", dice la publicación.

"Que su legado eterno ilumina siempre al corazón blanquiazul", agregó Alianza en sus redes sociales.

Los hinchas de Alianza no pasaron por el alto el fallecimiento de Leveau y destacaron su trayectoria en la publicación oficial del club.

"Descanse tranquilo Don Armando, el legado que difundiste seguirá vigente en tu memoria" y "Un Abrazo al cielo Don Armando, y gracias por tanto aliancismo", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.